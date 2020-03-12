【米中ウオッチ】30日間の大幅制限、致死率10倍、全面安、預金準備率

【米中ウオッチ】30日間の大幅制限、致死率10倍、全面安、預金準備率Bloomberg News
米中を巡る主なニュースは以下の通り。それぞれの記事を読むには、青地のリンクをクリックしてください。
- トランプ大統領、欧州から米国への渡航を30日間大幅に制限
- 新型コロナ、致死率は季節性インフルエンザの10倍－ＮＩＡＩＤ所長
- ＷＨＯが新型コロナ「パンデミック」宣言－トランプ氏国民向け演説へ
- トイレットペーパーが消えた、合理的な人でもパニック買いに走る理由
- アジア株全面安、欧米の株価指数先物も急落－米国の入国制限を嫌気
- 中国の新型コロナウイルス感染症例、11日は15件増－死者11人
- トランプ氏が「中国ウイルス」をリツイート、米中の新たな火種にも
- 北京市、国外からの全訪問者に14日間の隔離措置－水際対策強化
- 中国湖北省、一部企業の操業再開を容認－移動制限は継続
- 中国の乗用車販売、３月１～８日は前年同期比51％減－乗連会
- 中国、預金準備率引き下げを示唆－国務院が呼び掛け
- 新型コロナで長時間の在宅勤務、仕事の過酷さが増す中国ＩＴ従事者
- 中国のファイナンス活動、２月は低迷－新型コロナで需要弱まる
- アディダス、１－３月中国利益は最大５億ユーロ減も－新型コロナ影響
- 中国が石油の国家備蓄積み増し検討、原油急落後－関係者