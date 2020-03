アジア株全面安、欧米の株価指数先物も急落－米国の入国制限を嫌気

12日のアジア株は全面安。トランプ米大統領が欧州からの入国制限措置を発表したことを受けて、欧州株や米国株の指数先物も急落している。

日本からオーストラリア、中国、香港、台湾、韓国、フィリピンに至る株価指数が大きく下げ、新興国株の指標、MSCI新興市場指数はピークから20%値下がりし弱気相場入りの方向となっている。

タイ株の指標、SET指数は一時9.5%安。タイ保健省は12日の記者会見で、新型コロナウイルス感染例が新たに11件確認され、国内の累計数が70件に達したことを明らかにした。

外国為替市場では、韓国ウォンを中心に新興国通貨が値下がりしている。

原題: Stock Rout Deepens, Haven Assets Surge After Trump: Markets Wrap、Thailand Confirms 11 New Coronavirus Cases, Brings Total to 70、*MSCI EM STOCK INDEX DOWN 20% FROM PEAK, SET FOR BEAR MARKET(抜粋)