アイカーン氏、オキシデンタル株保有比率10％に上げ－株価急落受け

アクティビスト(物言う投資家)のカール・アイカーン氏は米石油・天然ガス会社 オキシデンタル・ペトロリアムの株式保有比率を引き上げた。原油急落で同社の株価も大幅に下落。原油相場が劇的に下げれば減配を余儀なくされるだろうとした同氏の予想が的中した。

アイカーン氏の現在の持ち分は約10%で、従来の2.5%から拡大。同氏は引き続き取締役会メンバーの交代を求めている。同氏はオキシデンタルによる アナダルコ・ペトロリアム買収やそれに関連してウォーレン・バフェット氏から100億ドル(現在のレートで1兆400億円)の資金を調達したことに関し経営陣に批判的で、特にビッキー・ホラブ最高経営責任者(CEO)に厳しい姿勢を示している。

オキシデンタルの株価は今週56%下げ、足元の時価総額は昨年のアナダルコ買収額(370億ドル)の3分の1にも満たない。同社は10日、四半期配当を86%引き下げると発表。世界的な商品相場急落を受け、債務返済に必要な現金を維持するための措置だと説明した。

同社の担当者はアイカーン氏の株式持ち分についてコメントを控えた。同氏の保有比率引き上げについては米紙ウォールストリート・ジャーナルが最初に伝えていた。

原題:

Icahn Boosts Stake in Occidental to 10% Following Stock Plunge(抜粋)