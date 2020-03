イタリア、食料品と薬局除く全店舗閉店指示－レストランやバーも

Photographer: Camilla Cerea/Bloomberg Photographer: Camilla Cerea/Bloomberg

イタリアのコンテ首相は11日夜、新型コロナウイルスの感染急拡大を受け、食料品と薬局を除く全国の全ての店舗に今月25日まで閉店を求める指示を出したと発表した。

首相はこれに先立ち、感染拡大に伴う打撃を和らげるため、経済対策に最大250億ユーロ(約3兆円)を支出する用意があると表明した。

イタリア、新型コロナ対策に3兆円充当へ-死者3割増の827人

コンテ首相はテレビ演説で、全てのレストランやカフェ、バー、ビューティーセンターも閉店となるが、スーパーマーケットで買い物を急ぐ必要はないと国民に訴えた。

一方、予防措置を条件に工場は稼働を継続できるほか、公共交通機関と金融、郵便、保険サービスが停止されることはなく、農業活動も保証される。

政府はまた、医薬品の生産・流通のスピードアップを図るため、緊急対応責任者を任命する。

イタリア当局の11日の発表によると、新型ウイルスの感染者は1万2000人を上回った。死者の数も31%急増し、 827人に達した。政府は今週に入り、ミラノを中心とするロンバルディア州など北部地域にとどまらず、市民の移動や活動を制限する措置を全国に拡大した。

原題:Italy Orders Closure of All Shops Except Groceries, Pharmacies、Italy Orders Closure of Shops Except Groceries, Pharmacies (1)、 Italy Shuts Down All Non-Essential Services as Virus Toll Rises(抜粋)