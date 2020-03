トランプ米大統領は11日、新型コロナウイルスの感染拡大を阻止できれば、米経済は刺激策を必要としないかもしれないが、政権は全ての可能性を検討すると述べた。

同大統領は給与税に関する措置が実施されば素晴らしいもので、一部の人たちがなぜ反対するか理解できないと語った。

原題:

Trump Says U.S. May Not Need Stimulus to Combat Coronavirus (1)(抜粋)