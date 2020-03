ムニューシン米財務長官は11日、記者団に対し、個人が罰金や利子なしで納税延期を求めることができると述べた。

新型コロナウイルス感染拡大に伴う経済的混乱の影響を軽減する狙いがある。

ムニューシン長官は、米財務省としてまず、個人と小規模企業の納税延期の許可を勧める方針を示した。グラスリー上院財政委員長は4月15日の税申告提出期限を延期する取り組みを財務省が行えば、それを支持すると述べている。

ムニューシン長官はまた、市場介入は計画されていないとも述べた。

原題:Mnuchin: Individuals Can Ask for Tax Extensions Without Penalty、 Mnuchin to Urge Trump to Extend April 15 Tax Deadline Over Virus(抜粋)