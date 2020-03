ムニューシン米財務長官は、納税期限を延期することで2000億ドル(約21兆円)以上の流動性が供給されると期待していると述べた。

ムニューシン長官は救済措置の検討は否定したが、渡航減少により大きな影響を受けている特定の業界は支援を受ける可能性があると指摘。米政府は中小企業への融資拡大を模索しているとも話した。

原題:

Mnuchin: May Provide Over $200B of Liquidity by Tax Pmts Delays(抜粋)