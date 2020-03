英中銀が緊急利下げ、0.5ポイント引き下げ－政策金利0.25％に

イングランド銀行(英中央銀行)は11日、緊急利下げを発表した。金融政策委員会(MPC)で政策金利を0.5ポイント引き下げて0.25%とすることを全会一致で決めた。

中銀は声明で利下げについて、「困難な時期に企業と消費者の信頼感を支え、企業および家計の資金の流れを促し、コストを低減、資金利用の改善を助けるものだ」と説明。新型コロナウイルス感染拡大による経済への影響の度合いは「極めて不透明」とした上で、「向こう数カ月に英国内の経済活動は大きく落ち込む可能性が高い」との認識も示した。

MPCは、中小企業向けの新たなタームファンディングスキーム(TFSME)の導入も全会一致で決めた。このスキームを通じ、1000億ポンド(約13兆5000億円)超の資金供給が可能となる。

また、市中銀行に求めるカウンターシクリカル資本バッファーを即日実施でゼロ%に引き下げた。これにより、資金を貸し出しに回せるようになる。

