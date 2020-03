ＮＹ連銀総裁が提起の迅速利下げ論、現実的な選択肢として検討対象に

ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は昨年7月の講演で、「景気を刺激する手段に限りがある場合、経済悪化の最初の兆候が顕在化した時点で迅速に利下げに動くのが得策だ」との 考えを示した。

総裁の講演テキストの解釈を巡り、市場にいったん動揺が広がったのを受け、ニューヨーク連銀はあくまで学術的なスピーチだと強調。同月の連邦公開市場委員会(FOMC)での政策行動の可能性に関するものではないと釈明した。

しかし、ウィリアムズ総裁ら米金融当局者が今月17、18両日のFOMCの準備を進めるのにあたり、米経済に対する新型コロナウイルス感染拡大の影響が広がっており、こうした学術的な立論が現実的な政策の選択肢として検討される状況となりつつある。

具体的には、米金融当局として政策金利をゼロまで引き下げるべきかどうかや、そうする場合、どの程度迅速に行動すべきかが問われることになる。

ウィリアムズ総裁の研究結果などに基づけば、政策金利がゼロに近く、経済的脅威が生じた場合、金融当局は弾薬を温存するのではなく、早期に行動すべきだということになる。



これに対し、新型コロナ感染拡大とその経済への影響を巡る多大な不確実性や、トランプ政権の経済対策の規模がまだ不透明な段階にある点を踏まえれば、もっと慎重なアプローチが望ましいとの見解もある。

ドイチェ・バンク・セキュリティーズのエコノミスト、ジャスティン・ワイドナー氏は米金融当局について、「新型コロナの経済的打撃に関し、文字通りデータはゼロの状態だ」と指摘した。同社は今月に0.5ポイントの追加利下げを見込むとともに、当局者が新たなデータを基にさらなる利下げに踏み切る可能性もあるとしている。

ワイドナー氏は「何を標的とすべきかや、財政面の対策の規模が分からない情勢で、手持ちの弾薬全てを使うよう主張するのは困難だ」と語った。

一方、JPモルガン・チェースのマイケル・フェロリ氏やゴールドマン・サックス・グループのヤン・ハッチウス氏、元連邦準備制度理事会(FRB)理事のローレンス・マイヤー氏をはじめとするFRBウオッチャーは、政策金利がゼロに向かっているとみる。

このうちハッチウス氏らゴールドマンのエコノミストは、米金融当局が今月のFOMCで0.5ポイントの追加利下げを決め、4月28、29両日の会合でも再び0.5ポイント引き下げると 予想している。

原題:Fed Faces Debate on Whether and How Quickly to Cut Rates to Zero(抜粋)