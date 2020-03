クドロー米国家経済会議(NEC)委員長は10日、トランプ政権が計画している新型コロナウイルスへの経済対策について、「近い将来のある時点で、われわれはより詳細な内容を公表するだろう」と述べた。

同委員長は記者会見で、何が可能であるか検討するため議会指導者と協力していると語った。

委員長はまた、夏か秋の早い時期に税に関してさらなる提案を行うだろうと述べた。

原題:U.S. Virus Stimulus Plan to Be Outlined in Near Future: Kudlow(抜粋)