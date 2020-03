米財務省は新型コロナウイルスの影響緩和に資する独自の選択肢を検討している。ムニューシン米財務長官が10日、記者団の質問にこう答えた。

ムニューシン長官は新型コロナ流行への対応で景気刺激策を議論するためペロシ下院議長と良い会合を持ったと述べ、「われわれは超党派ベースで議論を行っており、超党派ベースで対策を講じることに高い関心が集まっている」と説明した。

長官はさらに、今回の事態から影響を受けている米国民と中小企業を支援すべく迅速な対応策を見いだす必要があると付け加えた。

