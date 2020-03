【ＮＹ外為】ドル指数、３年ぶり大幅高－各国の景気刺激策に期待

Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg Photographer: SeongJoon Cho/Bloomberg

10日のニューヨーク外国為替市場ではドルが急伸。米国債が大きく売られた。新型コロナウイルスの経済的影響を和らげようと、各国政府が刺激措置を打ち出すとの観測が強まった。ノルウェー・クローネやカナダ・ドルなど原油輸出国の通貨は堅調。前日に数十年ぶりの大幅安となった原油相場は、この日は反発した。

円は9日に付けた2016年以来の高値から下落。米国債も値下がりした

トランプ米大統領は新型コロナ感染拡大に伴う「大規模な」景気対策を 発表すると表明。オーストラリアは刺激策の公表を準備。日本政府は緊急対策の第2弾を 決定した トランプ氏は10日、給与税を11月の選挙まで 免除することが望ましいと共和党上院議員らに伝えた。これより先のツイートでは、米金融当局を「痛ましいほど動きが鈍い」と批判し、米国の「競争国と同水準」への利下げを要求した イタリアのコンテ首相は、新型コロナの感染拡大からユーロ圏経済を守るため、欧州中央銀行(ECB)に「なんでもやる」よう 訴えた

発表すると表明。オーストラリアは刺激策の公表を準備。日本政府は緊急対策の第2弾を 決定した 主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は1.2%高。2016年11月以来の大幅上昇となった。ドルは主要10通貨に対して全面高

キャピタル・エコノミクスのエコノミスト、ベン・ウディ氏: 「市場は前日の円と米国債の大幅上昇について見極めようと、明らかに一服しており、リスクを織り込み直している」 「そうは言っても、こうした反転の動きを市場が正常に戻りつつある明るい兆しとして深読みすることはしない」

ニューヨーク時間午後4時44分現在、ドルは対円で3.1%高の1ドル=105円54銭

米国債利回りは全般的に上昇し、10年債利回りは26ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の0.80%。前日には22bp低下していた ドイツと英国、フランスの10年債利回りも上昇

ユーロは対ドルで1.5%安の1ユーロ=1.1284ドル

原題:Dollar Surges Most in Three Years on Stimulus Bets: Inside G-10(抜粋)