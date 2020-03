トランプ大統領、11月の選挙まで給与税を免除したい意向

Photographer: Al Drago/Bloomberg Photographer: Al Drago/Bloomberg

トランプ米大統領は10日、給与税を11月の選挙まで免除するのが望ましいと共和党上院議員に伝えた。議会で開かれた昼食会で語ったと、発言内容を知る関係者3人が明らかにした。有権者が同大統領の再選の是非を決めるまで税金が上がらないようにすることを意図している。

トランプ大統領は共和党議員に対し、新型コロナウイルス感染拡大からの影響に対応するため政権が経済対策パッケージを準備していると述べた。

新型コロナ流行による経済的影響への対応策としての減税案には、民主党が慎重論を示しており、一部共和党上院議員もトランプ大統領が議会を訪れる前の時点で支持を控えていた。民主党のシューマー上院院内総務政府は感染した労働者を対象とした有給休暇の保証と、失業保険の延長に焦点を当てるべきだと述べた。

トランプ大統領は9日、「相当大きな」経済支援策を10日の記者会見で公表すると約束していたが、政権当局者はまだ詳細を詰めている段階だと話している。

原題Trump Tells GOP He Wants Payroll Tax Waived Through Election: (抜粋)