中国の習近平国家主席は10日、新型コロナウイルスの感染拡大は短期的に湖北省の経済に打撃を与えるだろうが、中国経済のファンダメンタルズに長期的な影響を及ぼすことはないだろうと述べた。国営新華社通信が伝えた。

習主席はこの日、新型コロナ発生後初めて感染拡大の中心地となった湖北省武漢市を訪問した。

習氏は湖北省では新型コロナの封じ込めが引き続き最優先事項だが、徐々に生産を再開すべきだと語った。

Xi Says China Economy Remains Sound in Long Term Despite Virus(抜粋)