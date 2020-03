香港政府は、香港到着前の2週間以内にフランスのブルゴーニュ・フランシュ・コンテ地域圏もしくは グラン・テスト地域圏に訪れた人全員に14日間の隔離を義務付けると仏総領事館に伝えた。香港の居住者、非居住者を問わない。仏総領事が電子メールで明らかにした。

実施は13日午前0時から。政府が設けた施設に滞在し、自宅での自主隔離は認められない。

原題:

H.K. to Quarantine All Travelers From 2 French Regions From Fri.(抜粋)