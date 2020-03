中国の湖北省政府は10日、新型コロナウイルスに感染していない住民に「緑の健康コード」を発行し、リスクが低めの地区の同住民による省内の移動を認めると 発表した。

中国の国家衛生健康委員会が10日発表した9日に確認された新型コロナの感染症例は19件にとどまり、1月18日以来の少なさだった。そのうち武漢市が17件で、湖北省内の他地域では感染例が報告されていなかった。

China to Allow Some Hubei Residents to Travel Within Province(抜粋)