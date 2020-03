トランプ米大統領は9日、新型コロナウイルスの労働者や中小企業への悪影響を緩和する目的で政権が計画している経済対策に関し、10日に記者会見を開くことを明らかにした。



同大統領は経済対策が「非常に劇的」なものになろうと述べた。

原題:

Trump to Hold Press Briefing Tuesday on Economic Steps for Virus(抜粋)