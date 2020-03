社債の知覚リスクを測る信用デリバティブ(金融派生商品)の指標が9日、リーマン・ブラザーズ・ホールディングス経営破綻以来の急上昇となった。新型コロナウイルスの感染拡大に加え、原油価格の急落で、世界の金融市場に衝撃が広がった。

ブルームバーグがまとめた価格データによると、ニューヨーク時間午前7時42分現在、マークイットCDX北米投資適格指数は42ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の125bp。これは2016年2月以来の高水準で、インターコンチネンタル取引所(ICE)データ・サービシズが追跡する終値水準のデータに基づくと、上げ幅は08年9月以来の大きさとなった。

新型コロナ感染拡大で米経済がリセッション(景気後退)入りするとの懸念が強まる中、信用市場のリスクを避ける動きが強まっている。

原題:

U.S. Credit Market Fear Gauge Surges Most Since Lehman Collapse(抜粋)