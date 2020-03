韓国で新たに248人の新型コロナ感染確認－増加ペース鈍化と首相

韓国では9日午前0時までの24時間で新たに248人の新型コロナウイルス感染が確認され、計7382人となった。保健福祉省が 発表した。

新型コロナ関連の死者数は全国で51人に増加。計166人が隔離解除となった。全体の感染者数のうち5571人は大邱市、1107人は慶尚北道、130人はソウルで確認された。

高齢者向け施設の外での消毒作業(ソウル、3月5日)

先週の韓国では1日当たり平均500人を超える新たな感染者が確認されていたが、過去3日間はその水準を下回っていると丁世均首相は指摘。「われわれは依然として非常に警戒しているが、政府および地元政府、医学会、国民が一丸となって近く転換点をつくり出すことができるという望みがある」と述べた。

