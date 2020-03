【米国株・国債・商品】株が急反発、米ウイルス対策予算法案を好感

4日の米株式相場は大幅反発。新型コロナウイルス対策の緊急歳出法案が米議会でまとまった。米10年債は下落した。

米国株は大幅反発、米がウイルス対策で緊急歳出法案

米国債は10年債が下落、利回りは1.036%

NY原油は反落、減産規模巡りサウジとロシアが不一致

NY金先物は小反落、リスク選好戻り米株反発

S&P500種株価指数は反発し、金融危機以来の下げを記録した前週からの回復基調を維持した。米議会で約80億ドル(約8600億円)規模のウイルス対策緊急予算措置がまとまり、買いが膨らんだ。寄り付きの上昇は、世界の主要中央銀行や政府が景気刺激策を発表するとの観測が支えた。大統領選に向けた民主党候補指名争いでバイデン前副大統領が予想外に盛り返したことも、楽観ムードを誘った。

ニューヨーク時間午後4時過ぎの暫定値では、S&P500種株価指数が前日比4.2%高の3130.12。ダウ工業株30種平均は1173.45ドル(4.5%)高の27090.86ドル。ナスダック総合指数は3.9%上昇。米国債市場では10年債利回りが4ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.036%。

ニューヨーク原油先物相場は反落。石油輸出国機構(OPEC)加盟国とその他主要産油国で構成する「OPECプラス」の会合では、減産規模を巡りサウジアラビアとロシアの見解が食い違った。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は40セント(0.9%)安の1バレル=46.78ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント5月限は73セント安の51.13ドル。

ニューヨーク金先物相場は小反落。リスク選好の持ち直しで米国株が上昇、金などの安全資産は売られた。投資家は強弱まちまちな材料の見極めに努めている。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は0.1%安の1オンス=1643.00ドルで終了。

