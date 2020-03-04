韓国中銀、市場の監視と安定化を図る－緊急利下げの米当局に追随せず

韓国銀行（中央銀行）は４日、市場の監視と安定化を図る方針を表明した。ただ、新型コロナウイルス感染拡大への対応で緊急利下げした米金融当局に追随するには至らなかった。

同中銀は0.5ポイントの米利下げのほか、新型ウイルス感染拡大から経済を守るために行動するとした主要７カ国（Ｇ７）財務相・中央銀行総裁の共同声明を含め、政策環境の変化に留意すると説明した。韓国中銀の李柱烈総裁は同行の声明で、金融政策がウイルスによる影響に対応するには限界があるとの認識も示した上で、中銀の行動は政府措置と調和させる必要があると指摘した。

韓国中銀の声明は策定に数時間を要し、発表は予定された時刻から50分近く遅れ、一部の中銀当局者が一段の行動を望んだ可能性がうかがえる。先週は政策金利を据え置く半面、今年の経済成長率見通しを2.1％に下方修正した。

同国政府は同日先に、新型ウイルス感染拡大への対応で11兆7000億ウォン（約１兆600億円）規模の補正予算を編成すると発表。韓国の感染者数は世界で中国に次いで多く、政府は打撃を受けている企業を支援する。

原題： BOK to Monitor, Seek to Stabilize Markets After Fed Cut (1)、 BOK to Monitor, Seek to Stabilize Markets After Fed Cut (2) （抜粋）