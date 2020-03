新型コロナウイルスによる経済的な影響緩和の取り組みを巡る主要7カ国(G7)の声明について、「今後の財政支援策を判断するには、G7諸国の財政が同等格付けの他の諸国に比べて脆弱(ぜいじゃく)である点を考慮する必要がある」と、フィッチ・レーティングスのソブリン格付け世界責任者のジェームズ・マコーマック氏がリポートで指摘した。

同氏はその中で、先の世界的な金融危機以降の低金利による政府支出の節減分は総じて非利子支出の増加によって打ち消されていると分析。G7諸国には財政余力がほとんどないと指摘した。

原題:

G7 Nations Have ‘Little Fiscal Space’ to Respond to Virus: Fitch(抜粋)