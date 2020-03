香港企業景況感、２月は過去最悪－新型ウイルスでＰＭＩ急落

香港全体の企業景況感を示すIHSマークイットの指数が2月に過去最低を更新した。新型コロナウイルス感染拡大が景気安定化の兆しを吹き消した格好だ。

2月の香港購買担当者指数(PMI)は33.1に 低下し、2003年4月に記録した過去最低水準を下回った。前月は46.8、前年同月は48.4だった。

今年1-3月期のこれまでの平均は39.9。同PMIは昨年12月と今年1月は上昇したものの、18年4月以降、拡大・縮小の分かれ目である50を下回り続けている。

マークイットは製造業と建設業、卸売業、小売業、サービス業の民間企業約400社を調査し、企業からの回答は毎月後半に集める。

原題: Hong Kong Business Outlook Plunges to Record Low on Virus、Markit Hong Kong Feb. Whole Economy PMI 33.1 vs 46.8 in Jan.(抜粋)