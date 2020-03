3日の米株市場で、配車サービスの米リフトの株価が一時3.6%高となり、日中取引としては1週間で最も上昇した。ブライアン・ロバーツ最高財務責任者(CFO)が同日、新型コロナウイルスの感染が拡大する中にあっても、ライドシェアリングサービスに対する消費者の需要が引き続き「極めて力強い」と発言したと ロイター通信が伝えた。

パイパー・サンドラーのアナリスト、アレクサンダー・ポッター氏は、新型ウイルスの感染拡大に伴う悪影響はうかがえないとのCFOの発言もあって、最近の株価の弱さに乗じてリフト株を買うよう勧めた。

同氏はリフトの投資判断を「オーバーウエート」に据え置き、目標株価を63ドルに設定した。ブルームバーグが集計した目標株価の平均は66ドル。

原題:Lyft Gains After CFO Says Demand Is Strong Amid Coronavirus(抜粋)