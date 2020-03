ＥＣＢの金融政策、「すでに極めて拡張的」－フランス中銀総裁

欧州中央銀行(ECB)政策委員会メンバーでフランス中銀総裁のビルロワドガロー氏は、ECBの金融政策はすでに「極めて拡張的」であるとし、新型コロナウイルスによる経済的打撃の緩和では政府が「役目を果たす」べきだと論じた。

ビルロワドガロー氏はオランダ紙テレグラフとのインタビューで、「現在の金融政策はすでに極めて拡張的で、経済を安定させる役割を果たしている」と発言。「もはや金融政策だけがその役割を果たす存在であってはならない。だからこそ財政余力のある政府は、それを活用するべきだ」と語った。

ECBが既に設けている長期資金供給プログラム(TLTRO)で、銀行は新型コロナウイルスで一時的な問題が生じている企業に資金を貸し出すことができると指摘した。

ECBの戦略検証については、「明確さと完成度、意思疎通」の向上に注力するべきだと主張し、「インフレ目標をより明確にし、対称的で柔軟なものにするべきだ」と述べた。

このインタビューは、米金融当局が緊急利下げを発表する前に行われた。

関連記事: ECB、コロナウイルス対策でTLTRO活用も-来週の政策委で協議

原題:

ECB’s Villeroy Says Monetary Policy Is ‘Already Very Expansive’(抜粋)