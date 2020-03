主要7カ国(G7)財務相は新型コロナウイルスの脅威に対応するため、「適切な箇所で財政手段を含めた行動を取る用意がある」と表明した。米財務省が共同声明を公表した。

声明によると、G7財務相・中央銀行総裁は「適切な政策手段すべてを用いて力強く持続可能な成長を達成し、下振れリスクに備える決意」を再確認した。

「G7の中央銀行は引き続きそれぞれの責務を遂行し、それによって物価安定と経済成長を支えると同時に、金融システムの耐性を維持していく」と続けた。

G7声明(原文): G-7 Central Bankers and Finance Ministers Statement (Text)

