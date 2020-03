ツイッター、全世界約5000人従業員に在宅勤務を奨励－新型コロナ対策

ツイッターは2日更新の ブログ投稿で、約5000人の「全世界の従業員に対し、可能なら在宅勤務をするよう強く勧めている」と明らかにした。

同社は、そうした動きが新型コロナウイルス(COVID-19)の感染拡大の可能性を引き下げることにつながると指摘。ユーザーの健康を守るため「最大限の努力を行い、十分な注意を払って運営している」と説明した。

さらに、オフィス勤務を好む従業員向けに引き続きオフィスをオープンするものの、香港と日本、韓国に拠点を置く従業員については、政府の規制もあることから、在宅勤務が義務付けられるとしている。

ツイッターは前日、不要不急の出張を全て中止させる措置を取ったと明らかにしていた。

原題: Twitter Advises Nearly 5,000 Global Employees to Work From Home; Twitter Encourages All Employees Globally to Work From Home(抜粋)