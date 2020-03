中国の李克強首相は2日、自身が主宰する新型肺炎対策指導グループ会議で、新型コロナウイルスの予防・抑制は湖北省を除いて前向きの兆候を示しているとした上で、なお極めて重要な段階にあり、さらなる感染拡大を阻止するため取り組みを一段と強化すべきだと 述べた。

李首相は北京などの大都市と、コミュニティーレベルでの予防・抑制の取り組みの重要性を強調した。また春の作付けを適切な時期に開始する必要があると指摘。さらに、ウイルスとの闘いの最前線で働く人たちへの追加的な支援措置を求めた。

原題:China Says Virus Control Shows Positive Signs Except in Hubei(抜粋)