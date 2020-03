米国の新型ウイルス死者６人に－米政権は緊急利下げ催促検討 (訂正)

Photographer: JOHANNES EISELE/AFP Photographer: JOHANNES EISELE/AFP

新型コロナウイルス感染により、米ワシントン州で新たに4人が死亡し、同国での死者は計6人となった。米国立衛生研究所(NIH)傘下の国立アレルギー感染症研究所(NIAID)のアンソニー・ファウチ所長は新型ウイルスがパンデミック(世界的な大流行)の規模に達している可能性が高いとの見解を示した。

ニューヨーク州のクオモ知事は、ニューヨーク市内で初の新型ウイルス感染者が確認されたことを受け、感染の拡大を予想していると述べた。

中国国家衛生健康委員会とブルームバーグの集計によると、日本時間2日午後6時の時点で、新型ウイルスの世界の感染者は8万9723人、死者は3060人に増加した。

イランと韓国での感染拡大は続いており、イランの感染者数は1500人を突破、韓国では4335人となった。サウジアラビアで初の感染者が確認されたほか、ブリュッセル、ベルリンでも初めて感染が報告された。

ワシントン州の当局者によれば、新型ウイルスの死者は同州カークランドの介護施設周辺に集中しており、同施設には感染が疑われる多くの人がいるという。

トランプ米政権は新型ウイルスの経済や市場への影響を抑制するため、金融当局に緊急利下げを催促することや、減税の可能性を含め、一連の措置を検討している。

ホワイトハウスのクドロー米国家経済会議(NEC)委員長とムニューシン財務長官は共に3月17、18両日に開かれる連邦公開市場委員会(FOMC)に先立って、米金融当局が利下げを実施するのが望ましいとしている。事情に詳しい複数の関係者が明らかにした。経済面での対策としてホワイトハウスで最も議論されているのが利下げだという。

NIAIDのファウチ所長は一時的な休校や、密閉された空間に多くの人が集まるイベント中止などの措置を検討せざるを得なくなる可能性があると語った。

新型コロナは恐らく「パンデミック規模」-ファウチ氏がNBCに語る

国際通貨基金(IMF)と世界銀行は2日、各国の新型ウイルス対策を支援するため、「緊急融資や政策助言、テクニカルな支援など利用可能な手段を最大限」活用すると表明した。ゲオルギエワIMF専務理事とマルパス世銀総裁が共同声明で明らかにした。

原題: Fauci Warns of Likely Pandemic; WHO Goes to Iran: Virus Update(抜粋)

Global Coronavirus Cases 89,723; Deaths 3,060(抜粋)

IMF, World Bank Say Ready to Help Member Countries With Virus(抜粋)