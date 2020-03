ＥＣＢ政策委員会メンバー、ウイルスへの過剰な政策反応をけん制

欧州中央銀行(ECB)のデギンドス副総裁は、新型コロナウイルスの感染拡大に対して過剰な政策対応をしないよう警告した。

デギンドス氏は「金融緩和では追加的な余地を残しておくべきだ。誤って過剰反応した後で、修正するのは容易ではない」と指摘。さらに「われわれが過剰に反応することはないと、留意してもらいたい。ECBは平静と慎重さを保つ。政策対応する際には、責務に沿った形になるだろう」と続けた。

ECB政策委員会メンバーでベルギー国立銀行(中銀)のウンシュ総裁は、「コロナウイルスの影響で、経済成長はECBの想定を下回る程度にまで損なわれる可能性がある」と独紙ベルゼン・ツァイトゥングとのインタビューで指摘。ユーロ圏経済のリスクは「現時点で下振れ方向に傾き、不透明性は著しく高まった」と述べた。

「ユーロ圏経済の回復は1ー2四半期遅れるかもしれないが、腰折れはしていない」とし、「リセッション(景気後退)リスクがあるなら、あらゆる可能な手段をとるべきだ。だがフォワードガイダンスが市場に正しく解釈されている限り、全てのショックに対して行動する必要はない」と論じた。ECBは「残された武器を慌てて使うべきではない。ユーロ圏経済はリセッションに入っておらず、雇用もまだ創出されている」と述べた。

原題:

Guindos: It’s Important That ECB Not Overreact in Short Term(抜粋)

ECB’s Wunsch: V-Shaped Recovery Not the Only Possible Scenario