欧州の高利回り企業のクレジット・デフォルトスワップ(CDS)を対象にしたマークイット・iTraxx欧州クロスオーバー指数は2日、6カ月ぶりの大幅な下落。新型コロナウイルスが経済成長に及ぼす影響を打ち消すため、中央銀行が金融政策で刺激策を講じるとの期待が背景にある。

同指数は一時18.8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下。先週は週間で2014年10月以来の大幅な上昇を記録していた。

原題:

Europe Debt Risk Falls Most Since September on Policy Support(抜粋)