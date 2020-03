2日の中国株式相場は上昇。CSI300指数が前週末比3%高と、昨年6月以来の大幅な値上がりとなっている。工業株や商品銘柄の上げが目立つ。 製造業指標の低迷で中国政府が財政支出を拡大するとの観測が広がった。

China’s CSI 300 Index Extends Gains to 3%, Most Since June(抜粋)