米ニューヨーク州で初めて新型コロナウイルス検査結果が陽性と判定された住民の女性は、ニューヨーク市マンハッタンの自宅で隔離されている。米紙ニューヨーク・タイムズ(NYT)が州当局者の話として報じた。当局者の氏名は示していない。

クオモ州知事は先に、オールバニの研究所で同州初の陽性と判定されたと発表していた。

