中国で大気の質が劇的に改善、新型コロナウイルスの思わぬ副産物

中国当局が新型コロナウイルス感染拡大の封じ込めで取った都市封鎖などの対策が、思わぬ恩恵をもたらした。大気の質の劇的な改善だ。

米航空宇宙局（ ＮＡＳＡ）と欧州宇宙機関（ ＥＳＡ）の人工衛星は、中国の広大な範囲で主要な大気汚染物質の濃度が大幅に低下しているのを観測した。

2020年１月（左）と２月（右）の中国上空の二酸化窒素濃度 出典：NASA / ESA

衛星画像からは、湖北省武漢市などが封鎖される以前の１月と比べ、２月の二酸化窒素の濃度が大幅に低下したことが分かる。二酸化窒素は工場や自動車、化石燃料を使う火力発電所などから排出される有毒ガスだ。

2019年（上段）と2020年（下段）の中国の二酸化窒素濃度 出典：NASA / ESA

ＮＡＳＡゴダード宇宙飛行センターで大気の質を研究するフェイ・リュウ氏は「１つの具体的な出来事で、これほどの広範囲でここまで急激に低下するのは初めて見た」と述べた。

二酸化窒素濃度の低下は過去、世界的な金融危機のさなかや2008年の北京五輪開催時にも観測されていた。

原題：

Air Pollution Vanishes Across China’s Industrial Heartland（抜粋）