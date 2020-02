加州で２人目の感染経路不明の患者－米、イタリア渡航警戒レベル上げ

米カリフォルニア州で2人目の感染経路が不明な新型コロナウイルス陽性者が確認された。米国内の一部地域で新型ウイルスの感染が拡大している可能性があらためて示唆された。

米疾病対策センター(CDC)はイタリアへの渡航警戒レベルをレベル3に引き上げ、不要不急の渡航を控えるよう警告した。イタリアでは新型ウイルス感染者が888人、死者が21人に達した。

新型ウイルスの世界的な感染拡大は28日も続き、韓国では新たに594人の感染が確認された。イランでも感染者が143人増えた。世界の感染者数は8万3000人となり、死者は2800人を超えた。

米連邦準備制度理事会(FRB)のパウエル議長は28日、新型コロナウイルスのリスクが変質しながら米経済成長を脅かすとして、成長を支えるため必要に応じて政策金利を引き下げる用意があることを示唆した。

FRB議長、ウイルス注視し「適切に行動」と表明-利下げの可能性示唆

トランプ大統領はホワイトハウスで、市場に関して米金融当局が関与するよう望むと述べた。

マルバニー米大統領首席補佐官代行は、新型コロナウイルスにより、学校閉鎖や公共交通機関への影響といった形で米国民の日常生活に混乱が生じる可能性が高いとの認識を示した。

学校閉鎖や公共交通機関への影響あり得る、新型ウイルスで-米高官

米政府高官によると、新型ウイルスの影響により、米国はASEAN(東南アジア諸国連合)と3月14日にラスベガスで開催する予定だった特別首脳会合の延期を決定した。

金融市場を見ると、28日の米株式相場は下落し、S&P500種株価指数は週間ベースの下げが金融危機以来の大きさとなった。一方で逃避需要から米国債や円といった安全資産は大きく上昇した。

【米国株・国債・商品】S&P500種、週間で11%安-原油45ドル割れ

グーグルは3月にラスベガスで開催する予定だった社内の販売・マーケティング関連イベントを中止した。またアマゾン・ドット・コムは今週、新型ウイルスの感染拡大を受け、従業員に少なくとも4月末まで不要不急の出張を控えるよう指示した。

世界保健機関(WHO)は28日、新型コロナウイルスが世界に及ぼすリスクは「非常に高い」とし、従来の「高い」から判断を引き上げた。

WHO、新型コロナウイルスの世界リスクを「非常に高い」に引き上げ

原題: California Reports Second Case of Unknown Origin: Virus Update(抜粋)

California Reports Second Coronavirus Case of Unknown Origin (1)(抜粋)

Trump Says He Hopes Fed Gets Involved Soon Over Markets (抜粋)

U.S. Postpones ASEAN Leaders Meeting Over Coronavirus: Official(抜粋)

*S.KOREA CONFIRMS 594 MORE CORONAVIRUS CASES