トヨタ自動車は新型コロナウイルス感染拡大への対策として、国内の従業員に対して在宅勤務や有給休暇の活用を推奨すると発表した。政府が感染拡大を封じ込める手段の一つとして、全国の小中学校や高校などに約1カ月間の臨時休校を要請したことを受けた措置。

トヨタは28日、従業員それぞれの状況を踏まえながら「フレックスタイム制での出退勤や在宅勤務、有給・特別休暇の活用を推奨していく」と、電子メールで配布した資料で説明した。

中国・広州の工場で3月2日から、カムリとハイランダーの生産ラインで2直体制を再開することも明らかにした。他の中国工場については1直体制のままだという。

原題:

Toyota Urges Japan-Based Staff to Work From Home on Virus Fears(抜粋)