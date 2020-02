米航空大手の ユナイテッド航空は3月と4月に日本行き航空便の多くを運航停止にするほか、他のアジア路線でも減便する。ユナイテッドが社員に送った電子メールに基づく情報として、CBSのリポーターがツイッターで報じた。

ツイッターに掲示されたユナイテッドのメールによれば、運航停止になるのはロサンゼルス発とヒューストン発の成田行きで、期間は3月8日から4月24日まで。シカゴ発成田行きは3月8日から4月27日まで停止。現在毎日航行しているニューアーク発成田行きは、3月28日から4月24日まで週5便に減便される。ハワイ発成田便は4月に、席数の少ない787-8に使用機を変更する。

中国便の航行再開は早くても5月以降になるという。

原題:United Airlines Is Suspending Many Routes to Japan: CBS News(抜粋)