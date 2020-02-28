世界株安続く、欧州は３％超の下げ－２、５年物米国債利回り１％割れ

世界株安続く、欧州は３％超の下げ－２、５年物米国債利回り１％割れKit Rees
新型コロナウイルスの感染が中国以外でも拡大している状況があらためて確認された28日、恐怖感が世界の金融市場を支配した。欧州株は大幅安で取引開始。円とソブリン債は買われ、２年物と５年物の米国債利回りは１％を割り込んだ。
欧州株の指標、ストックス欧州600指数はロンドン時間午前８時４分（日本時間午後５時４分）までに3.5％安を付けた。週間ベースで2008年の金融危機時以来の大幅下落に向かっている。
円は１ドル＝108円95銭。５年物米国債利回りは一時７ベーシスポイント（ｂｐ、１ｂｐ＝0.01％）低下の0.9948％となり、２年物も１％を割り込んだ。10年債は６ｂｐ低下し約1.20％。
原題：World Stock Rout Extends; Treasuries Jump With Yen: Markets Wrap、European Stocks Head for Worst Week Since 2008 on Virus Woes、Treasury Two-Year Yield Drops to Lowest Since 2016 on Haven Bid（抜粋）