米軍は韓国内の駐屯地を立入禁止にした。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が在韓米軍のリー・ピーターズ大佐を引用して報じたもので、新型コロナウイルスの感染拡大に対応する措置。

同紙が事情に詳しい関係者1人からの情報として伝えたところによれば、ウイルス感染の症状が見られる兵士の検査が韓国の一般国民よりも優先的に行われている。

原題:

U.S. Locks Down Army Bases in South Korea on Coronavirus: FT(抜粋)