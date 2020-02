28日のアジア時間帯の取引で、ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物が一段安となり、一時3%強下げた。

WTI先物4月限は、シンガポール時間午後0時7分(日本時間同午後1時7分)時点で2.6%安の1バレル=45.85ドルを付けた。

WTI先物は今週に入り約14%下げ、週間ベースでは 2011年5月以降で最もきつい下落ペースとなっており、このままいけば同年以来の最悪の週になりそうだ。北海原油代表油種のブレント先物4月限は一時2.2%安の51.01ドル。

原題: Oil’s Worst Week Since 2011 Puts Pressure on OPEC+ to Respond

*WTI OIL FALLS MORE THAN 3%, SET FOR WORST WEEK SINCE 2011(抜粋)