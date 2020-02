２月27日の海外株式･債券･為替･商品市場

欧米市場の株式、債券、為替、商品相場は次の通り。

◎NY外為:ドル下落、ウイルス感染が急速拡大-ユーロは急伸

27日のニューヨーク外国為替市場では、ドル指数が1週間ぶりの水準に下落。新型コロナウイルスを要因とする景気減速が広がる中、早ければ3月に米利下げが実施されるとの観測が高まっている。一方、ユーロは2018年5月以来の大幅高。ドイツ当局者が成長下支えに向け刺激策を検討すると述べたことや、キャリー取引の巻き戻しが背景。

主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.3%安。ドルはポンドとカナダ・ドルを除く主要10通貨すべてに対して下落。利回りスプレッドの縮小が背景

米国債利回りは全般的に低下。2年債利回りは21日以降に20ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)余り低下し、週間の下げ幅としては08年以来の最大となった シカゴ連銀のエバンス総裁は、ウイルス不安への対応として米金融当局の行動を検討するのは時期尚早だと発言

米 カリフォルニア州はウイルス感染の可能性がある8400人の経過を観察していると、同州のニューサム知事が明らかにした。これまで33人の陽性反応を確認したという

世界保健機関(WHO)は新型ウイルスについて、パンデミック(世界的な大流行)になる可能性があると指摘

ニューヨーク時間午後5時ちょうど現在、ドルは対円で0.8%安の1ドル=109円59銭

ユーロは対ドルで1.1%高の1ユーロ=1.1001ドル ユーロの買い戻しや広範なドル売りなどが背景 ドイツのアルトマイヤー経済相は、同国がウイルスの影響を和らげるため刺激策を検討していると述べた



原題:Dollar Falters as Virus Spread Quickens; Euro Jumps: Inside G-10(抜粋)

◎米国株・国債・商品:ダウ1190ドル安、国債利回り大幅低下



27日の米株式相場は急落。国債利回りも大きく下げた。原油先物相場は5営業日続落。新型コロナウイルスの感染拡大を巡る懸念が強まった。

米国株は急落、S&P500種4.4%安-ダウ平均は1190ドル下落

米国債は上昇、逃避需要で-10年債利回り1.26%

NY原油は5営業日続落-19年1月初め以来の安値

NY金は小幅安、1オンス=1642.50ドル

S&P500種株価指数は4.4%下げて安値引け。2011年8月以来の大幅安となった。一時は下げを縮める場面もあったが、取引終盤に再び下落幅を拡大した。 カリフォルニア州知事が、アジアに渡航後、帰国した8400人に新型ウイルスの兆候が見られないか経過観察していると明らかにしたことに反応した。同指数の週初からの下げは10%を超え、調整局面入りとなった。

MUFGユニオンバンクのチーフ金融エコノミスト、クリス・ラプキー氏は「株も債券も投資家は絶望的になっている」と指摘。「この先について、よりしっかり理解している人がいれば是非教えて欲しい。経済は一直線に落ちてしまうというのが、現在広がっている見方だからだ」と述べた。

逃避需要から安全資産は買われた。円は上昇し、米10年債利回りは過去最低を更新した。

S&P500種は前日比4.4%安の2978.76。ダウ工業株30種平均は1190.95ドル(4.4%)下げて25766.64ドル。ナスダック総合指数は4.6%下落。ニューヨーク時間午後4時59分現在、米10年債利回りは8ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)低下の1.26%。

ニューヨーク原油先物相場は5営業日続落。2019年1月初め以来の安値となった。新型ウイルスの感染拡大で経済成長が打撃を受けるとの懸念が強まった。ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物4月限は1.64ドル(3.4%)下落し1バレル=47.09ドル。ロンドンICEの北海ブレント4月限は1.25ドル安の52.18ドル。

ニューヨーク金先物相場は小幅安。一時の上げを失う展開となった。米国株相場が午後の早い時間に一時下げを縮小したことが手掛かり。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物4月限は60セント(0.1%未満)安い1オンス=1642.50ドル。

原題: Stocks Fall Most Since August 2011 on Virus Angst: Markets Wrap(抜粋)

Crude Sinks to Lowest in a Year as Coronavirus Panic Increases

Gold Erases Gains as Stocks Come Off Lows; Copper Loss Ebbs

◎欧州債:周辺国債が下落、ドイツ債は上げ幅縮小ー株価は下落

27日の欧州債は周辺国債が下落。ドイツ債とのイールドスプレッドが拡大した。新型コロナウイルス感染への懸念から株価が下落。投資家は資本の温存に回った。ラガルドECB総裁は英FTとの取材で、新型ウイルスの対応として金融政策を講じるべき段階ではまだないと述べた。短期金融市場はECBの次回利下げを9月と織り込んでいる。

イタリア債とドイツ債のスプレッドは10ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)拡大して160bpとなった

ドイツ債はラガルド総裁の発言後に上げ幅を縮小した。10年債利回りは昨年10月以来となる預金金利を下回る水準だった

英国債はブルスティープ化。英国はEU離脱後の英・EU交渉が失敗に終われば、合意なしを前提とした通商関係を進めていくことも辞さない構えを見せた。短期金融市場が織り込む英中銀の利下げは5月に20bpと、前日の14bpから拡大した

ドイツ10年債利回りは4bp下げてマイナス0.55%、英10年債利回りは4bp下げて0.47%、イタリア10年債利回りは8bp上げて1.07%

原題:Peripheral Debt Slumps, Bunds Pare Gains; End-of-Day Curves(抜粋)