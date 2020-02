米疾病対策センター、新型ウイルス検査対象を大幅拡大－日本滞在者も

新型コロナウイルスを巡り、米疾病対策センター(CDC)は27日、検査対象を大幅に拡大する 新たな指針を発表した。中国、イラン、イタリア、日本、韓国に過去14日以内に滞在し、呼吸器に症状がある人を検査する。また原因不明で、深刻な症状がある人も対象となる。

米カリフォルニア州のニューサム知事は27日、アジア渡航歴のある人やその濃厚接触者8400人を対象に感染の兆候が見られないか経過観察していることを明らかにした。米国内では、数多くの人々が自宅待機や症状の有無のチェックを求められている。

中国以外で新たに確認された新型ウイルス感染者数が中国国内を2日連続で上回り、世界的な感染拡大が進んでいることが裏付けられた。感染が急増しているイタリアでは、感染者数が650人になった。ボレッリ国家市民保護局長が27日の記者会見で明らかにした。

中国国家衛生健康委員会とブルームバーグの集計によると、日本時間27日午後6時時点で、新型ウイルスの世界の感染者は8万2411人、死者は2809人に増加した。世界保健機関(WHO)のテドロス事務局長は27日、新型ウイルスはパンデミック(世界的な大流行)となる可能性があるとし、現在は今後を決める決定的な段階だと語った。

金融市場を見ると、株価下落に歯止めが掛からず、債券利回りは大幅低下している。新型ウイルスの急速な感染拡大を受け、ゴールドマン・サックス・グループの株式ストラテジストは、今年の米企業利益見通しをゼロ成長に引き下げた。企業の売り上げは落ち込み、世界経済も打撃を受けている。

ゴールドマン、米企業利益は今年ゼロ成長に-新型ウイルス感染拡大で

欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁は、新型ウイルスの感染拡大をECBとして注視しているとした上で、金融政策による対応が必要な段階には至っていないとの見解を示した。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が27日 報じた。

トランプ米政権は防護マスクなどの国内生産を後押しするため、朝鮮戦争開戦時の1950年に制定された国防生産法に基づく特別権限の行使を検討している。ロイター通信が報じた。

アザー米厚生長官は27日、政府の支援を受けて開発された医薬品やワクチンは手頃な価格に設定しなければならないと議会に語った。同長官は26日に、政府は薬価をコントロールできないと述べ、民主党の大統領候補指名を争っているサンダース上院議員から批判されていた。

ペンス副大統領は27日、厚生省での会合で、アザー長官に代わって自分が新型ウイルス対策のタスクフォース(作業部会)を率いると述べた。

検査体制の整備には課題も生じている。ニューヨーク市当局者は、CDCから送付された新型ウイルスの検査キットに品質上の問題があり、正確な結果を得るだけの信頼性を欠くと指摘した。

ブラジルは初の感染症例が確認されたばかりだが、同国の感染疑い例が132件で、さらに213人を調べていることを保健省が27日、明らかにした。 同省のガバルド次官によると、感染が疑われる132人中121人が中国やイタリアなど新型ウイルスの感染が拡大している国からの帰国者。

イランでは、エブテカール副大統領(女性・家族問題担当)が新型ウイルス検査で陽性となった。国営イラン通信(IRNA)が報じた。同副大統領はイラン初の女性閣僚。

