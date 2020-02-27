米ＧＤＰ10－12月改定、2.1％増－個人消費が速報値から下方修正

2019年10－12月（第４四半期）の米実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値は、前四半期と同じ伸びで速報値からも変わらなかったが、個人消費は速報段階から下方修正された。今年に入って新型コロナウイルスに伴うリスクが顕在化する前に、米経済の足場が弱まっていたことが示唆された。

キーポイント 10－12月実質ＧＤＰ改定値は前期比年率2.1％増 ブルームバーグがまとめたエコノミスト予想中央値と一致 ７－９月（第３四半期）も2.1％増 貿易と在庫の寄与度が速報値から上方修正された

米経済の約３分の２を占める個人消費は1.7％増に下方修正 市場予想に一致 速報値は1.8％増



非住宅設備投資は2.3％減に下方修正された。３四半期連続のマイナスで、減少率は2015年以来の大きさとなった。

今回のＧＤＰ統計によって、過去最長を更新している米景気拡大の勢いは従来想定していたよりも弱まる可能性が高いことが示された。

基調的な需要の強さを測る国内最終需要は1.5％増と、１年ぶりの低い伸び。速報値は1.6％増だった。

純輸出のＧＤＰ寄与度は1.53ポイントと、速報値から上方修正。在庫の寄与度はマイナス0.98ポイント。速報段階に比べマイナス幅が縮小した。

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原題： U.S. Quarterly GDP Revisions Show Weaker Underlying Demand (1)（抜粋）