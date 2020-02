米疾病対策センター(CDC)は、カリフォルニア州北部で最近の海外渡航歴や感染者との接触がない住民1人の新型コロナウイルス感染について報告を受けた。米国での感染源不明の新型ウイルス症例は初めて。米紙ワシントン・ポストが説明を受けた関係者1人を引用して伝えた。

当局者はこの住民がどのように感染したか突き止めるため、接触した人を追跡している。

原題:

CDC Told of First U.S. Coronavirus Case of Unknown Origin: WaPo(抜粋)