米ギリアド・サイエンシズは26日、新型コロナウイルスに対する効果が期待されているレムデシビルについて、安全性と有効性を評価するため2つの第3相試験を3月から開始すると発表した。

発表資料によると、試験は新型コロナウイルスに感染した成人患者約1000人を対象に主にアジア諸国の医療センターで実施し、感染件数の多い他地域の国でも行う。

ギリアドの株価は時間外取引で一時2.4%上昇した。

原題:

Gilead to Begin Two Phase 3 Studies of Remdesivir for Covid-19(抜粋)