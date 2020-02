中国、約５年ぶりに預金基準金利引き下げも－低利融資の継続促す狙い

中国人民銀行(中央銀行)の劉国強副総裁は、政策担当者らが約5年ぶりの預金基準金利引き下げを検討すると先週末に示唆した。

中国の経済活動の多くの部分がなお停止状態にあり、企業を支える低利融資を続ける長期的なインセンティブを市中銀行が切望する状況で、預金基準金利が引き下げられる日を指折り数えて待つアナリストの数が増えつつある。

人民銀は銀行貸出金利の新たな指標であるローンプライムレート(最優遇貸出金利、LPR)を過去6カ月で3回にわたり引き下げたが、預金者への影響を懸念し、預金基準金利の引き下げに踏み切ることはしなかった。

家計と企業合わせて175兆元(約2751兆円)相当の預金金利に連動する預金基準金利が下がれば、不良債権の増加で既に苦しい状況に置かれている市中銀行にとって、利ざや改善と貸し出し能力の確保につながる。

原題:China May Cut Deposit Rates So Battered Banks Can Keep Lending(抜粋)