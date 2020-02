トランプ大統領、新型ウイルス「米国民へのリスクは依然非常に低い」

トランプ米大統領は26日夜(日本時間27日午前)、ホワイトハウスで記者会見し、新型コロナウイルスについて、「われわれの取り組みが奏功し、米国民へのリスクは依然非常に低い」と述べ、国民の不安軽減に努めた。

国内感染拡大を阻止する対応を巡り国民に説明したトランプ大統領は、ペンス副大統領を対策の責任者とすると発表した。

ホワイトハウスで26日に記者会見したトランプ大統領とペンス副大統領(左) Photographer: Sarah Silbiger/Bloomberg

韓国では新たに334人の新型ウイルス感染を確認し、感染者は計1595人となった。米国務省は韓国への渡航警戒レベルを4段階の上から2番目であるレベル3の「渡航の再検討」に引き上げた。従来はレベル2の「注意の強化」だった。

また、米疾病対策センター(CDC)は26日、既知の感染源と関係がない新型ウイルスの症例を初めて確認したと発表した。CDCによると、患者は中国への渡航歴がなく、確認された感染源と接触もないとみられる。

米衛生当局者らは国内の感染拡大の可能性を警告し、米市場は5営業日続落。共和、民主両党議員は、トランプ政権が議会に要請した新型ウイルス対策費では不十分だとしている。

トランプ大統領はペンス副大統領らと共に会見に臨み、新型ウイルスに感染した15人のうち8人は帰宅し、現在も入院中なのは1人だと説明。5人は完全に回復したと述べた。

トランプ大統領は新型ウイルスの市中感染について、「不可避ではないと思う。どんな事態が起ころうとわれわれは十分に備えている」と発言した。CDCの当局者は25日、感染拡大は時間の問題だと警告していた。

大統領はまた、「われわれは感染者と、感染のリスクがある人を隔離している。ワクチン開発を急いでおり、開発のプロセスは順調だ」とも語った。

「パンデミック」

これに先立ち、米食品医薬品局(FDA)は新型ウイルスはパンデミック(世界的な大流行)に向かいつつあるとの認識を示した。

FDA生物製剤評価研究センター(CBER)のピーター・マークス所長はインタビューで、「どう見てもパンデミックの瀬戸際にあると言っていいだろう」と発言。「それが間違いなく起きるかと言えばノーだが、重大な懸念がある」と述べた。

世界保健機関(WHO)は26日、直近24時間で確認された新型ウイルス感染者のうち、中国以外の割合が初めて中国を上回ったことを明らかにした。最初に感染が確認されたのは昨年12月8日だった。

新たにパキスタンやブラジルなどで新型ウイルス感染が確認された。中南米での感染確認は初めて。イタリアとイランでは感染者が増えている。ドイツのシュパーン保健相は流行の始まりの可能性があるとの見解を示した。人気リゾート、スペイン領カナリア諸島のテネリフェ島にあるホテルでは、引き続き約700人の宿泊客が新型ウイルス検査を受けるため待機させられている。

中国の国家衛生健康委員会が27日発表した新型ウイルス感染症例は累計で7万8497件に達した。26日に433件増えた。死者は29人増の計2744人となった。このうち、湖北省で確認された感染症例は26日に409件増。同日の死者は26人だった。

国際通貨基金(IMF)と世界銀行の上級幹部は新型ウイルスの感染拡大を注視しており、4月に予定する春季会合の「規模と範囲」を数日中に判断する。電子メールで配布した発表文で明らかにした。

アザ-米厚生長官は26日、15人目の新型ウイルス陽性者が確認されたと述べた。同長官はトランプ政権が求めるウイルス対策予算は今週表明した25億ドル(約2760億円)を上回る可能性があるとも語った。

「N95」マスク、さらに3億枚必要と米厚生長官-3Mの株価上昇

米ラジオ局「1010ウィンズ」によれば、ニューヨーク州ロングアイランドのナッソー郡で、中国本土を訪問したか、新型ウイルスにさらされた可能性のある83人を保健当局が監視している。この報道を受け、米国債先物が26日午後に急伸し、日中高値を付けた。

