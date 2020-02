アザー米厚生長官は26日の議会証言で、「15件目の感染症例が出たとの通知を受けた」と述べた。

備考:アザ-氏の数字には、武漢市から帰国した米国人感染者および横浜港で検疫中のクルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス」で感染した患者は含まれない

原題:

Azar Says 15th Case of Coronavirus Confirmed in U.S. (1)(抜粋)