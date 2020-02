米国債先物が26日午後に急伸し、日中高値を付けた。ニューヨーク市近郊のNY州ナッソー郡で、中国本土を訪問したか、新型コロナウイルスに接触した可能性のある83人を保健当局が監視していると、米ラジオ局「1010ウィンズ」が 報じたことに反応した。

米10年債利回りは一時1.31%を下回り、25日の最低水準1.306%に接近した。

原題:

UST Futures Reach Daily Highs After Report Virus May Be Near NYC(抜粋)