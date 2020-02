ドイツのシュパーン保健相は国内2州で新型コロナウイルスの新たな感染が確認されたことから、同国が「新型コロナウイルスの流行が始まった段階」にある兆候だと述べた。保健相は26日、ベルリンで記者団に話した。

感染が確認されたのはノルトライン・ウェストファーレン、バーデン・ビュルテンベルクの2州。シュパーン氏は「感染者を隔離し、感染の連鎖を止める現在の戦略がこの先機能するかどうかは疑問だ」と話した。

「新型ウイルスがドイツを避けて通る可能性はなくなった」と同氏は言明した。

原題:

Spahn: ‘Germany Is at Beginning of Corona Epidemic’(抜粋)